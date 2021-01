Toto Wolff: "Schiet eens op met die nieuwe regels voor motoren"

Terwijl de Formule 1 debatteert over nieuwe reglementen voor de motoren van 2025 of 2026, benadrukt Toto Wolff dat de leiding van de sport rekening moeten houden met de kosten. De F1 veranderde voor het laatst de motorregels van de sport in 2014, toen Mercedes op de voorgrond trad in het tijdperk van de V6-turbo-hybride.

Het team uit Brackley won sindsdien zeven opeenvolgende kampioenschappen bij zowel de coureurs als constructeurs, en heeft een ongekend succes meegemaakt. Succes dat volgens velen dit seizoen zal doorgaan, aangezien de auto's grotendeels hetzelfde zullen blijven als die van 2020.

Volgend seizoen zal de sport echter nieuwe aerodynamische voorschriften introduceren en overgaan op aërodynamica met grondeffecten in de hoop dat het het racen zal verbeteren.

De motoren veranderen echter pas in 2025, of zelfs in 2026. De wijziging staat gepland voor 2026, maar kan in ruil voor een bevriezing van de motoren voor het seizoen 2022 met een jaar vervroegd worden. De regels en datum moeten nog worden vastgesteld, daarover is echter nog veel onduidelijkheid.

Wolff zegt dat hij twee overwegingen heeft als het gaat om de nieuwe motoren; ze moeten aansluiten bij de straattechnologie van de wereld en ze moeten goedkoper zijn dan de huidige modellen.

"We hebben het standpunt dat we de motoren in 2022 bevriezen altijd hebben gesteund en de voorschriften van 2026 naar 2025 hebben vervroegd," zei Wolff. "Ik denk dat het belangrijk is om een ​​krachtbron te ontwerpen die rekening houdt met waar de wereld naartoe gaat, met meer elektrische aandrijving."

"Het is zeker iets interessants dat moet worden gedaan binnen een kostenbusinesscase die duurzaam is voor de Formule 1, en ook vanuit financieel oogpunt. Ik weet niet hoeveel goedkoper een nieuwe motor zou zijn. We moeten er twee keer naar kijken. We willen niet de fout maken van jaren geleden, toen we zeiden: 'Laten we de engineers inschakelen om een ​​concept te bedenken', en we kwamen met een fantastische, zeer efficiënte krachtbron die erg complex is, waar de kosten van ontwikkeling is nog steeds erg hoog."