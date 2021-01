Lando Norris: "Ik heb Carlos Sainz ook regelmatig gehaat"

Lando Norris en Carlos Sainz leken bij McLaren de ideale teamgenoten. De twee konden ogenschijnlijk goed met elkaar opschieten en stuwden elkaar ook op de baan naar grotere hoogtes. Dat het achter de schermen ook anders is gegaan, blijkt uit de woorden van Norris tegenover Motorsport-Total.com. De samenwerking met Sainz kende volgens hem ook scherpe randjes.

Norris verkondigde: "Er is altijd spanning tussen teamgenoten. Zelfs als je zegt dat dat niet zo is, die is er altijd. Misschien probeer je dat soms te verbergen, zelfs bij mij en Carlos. We hebben elkaar vaak gehaat, ik heb hem regelmatig vervloekt." Niet dat een van beiden kwaad in de zin had, maar het hoort bij de competitieve aard van coureurs om altijd je stalgenoot te willen verslaan.

En als dat niet lukt, dan is dat even slikken. De 21-jarige Brit vervolgt: "Je wilt niet onderdoen voor je teamgenoot en je wilt er niet slecht uitzien voor hem. Hij is de laatste persoon waarvan je wilt verliezen. Zelfs als je een glimlach hebt, doet het diep van binnen soms pijn. Dan haat je hem omdat hij zo snel is, omdat hij iets doet wat je moeilijk vindt of omdat je hem gewoon niet kan bijhouden."

Komend seizoen krijgt Norris te maken met een nieuwe teamgenoot in de persoon van Daniel Ricciardo. Sainz verkaste deze winter namelijk naar Ferrari.