Marko: "Toen we moesten handelen was Vettel niet meer beschikbaar"

Sebastian Vettel aan de zijde van Max Verstappen bij Red Bull Racing? Het had in 2021 zomaar gekund, ware het niet dat Vettel reeds een contract bij Aston Martin getekend had toen bleek dat Alexander Albon het niet kon bolwerken bij de Oostenrijkse renstal. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko koos daarop voor Sergio Perez als nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Hij had Vettel eerder nog geadviseerd om te wachten met een beslissing over zijn toekomst. Was dat ook met het oog op een mogelijke hereniging bij Red Bull Racing? Marko vertrouwde F1-Insider.com toe: "Het was duidelijk dat Sebastian opnieuw een moeizaam seizoen bij Ferrari tegemoet ging. Ik wilde dat hij geen overhaaste beslissingen zou nemen, maar zou wachten. Voor mij was duidelijk dat voor 2022 fundamentele veranderingen op de transfermarkt aanstaande zijn. Zo verwacht ik dat er een stoeltje vrijkomt bij Mercedes, maar niet alleen daar."

De Red Bull-motorsportadviseur vervolgt: "Dus ik adviseerde Sebastian om misschien een jaar pauze te nemen, zodat hij in alle rust zijn opties kon verkennen. Dat was ook met het oog op Red Bull Racing. Ik wilde gewoon dat hij op het juiste moment nog op de markt zou zijn, zodat hij op de best mogelijke aanbieding in kon gaan. Bovendien wilde ik niet dat een viervoudig wereldkampioen op deze manier de Formule 1 zou verlaten. Niet als vriend, maar ook niet als Red Bull-man."

"Op het moment dat Ferrari hem liet weten dat ze uit elkaar zouden gaan, hadden wij geen plek voor 2021. We waren er heilig van overtuigd dat Alexander Albon zich positief zou ontwikkelen, zodat hij ook dit jaar naast Max Verstappen zou racen. Dat heb ik Sebastian ook laten weten. Helaas hadden we het mis. Toen we moesten handelen was Sebastian niet meer beschikbaar, want hij had al een meerjarige overeenkomst met Aston Martin gesloten. Daarom was Sergio Perez de logische keuze voor ons."

Geen gevaar

En dus is Vettel komend seizoen gewoon van de partij, als een van de tegenstanders van Marko en Red Bull Racing. De Red Bull-motorsportadviseur begrijpt wel dat zijn voormalige protegé bij Aston Martin getekend heeft. "Hij kon de verleiding van Aston Martin niet weerstaan. De naam is cult en door de nauwe samenwerking met Mercedes is het sportieve perspectief ook veelbelovend. Ik snap Sebastian wel, al had ik persoonlijk langer gewacht."

"Ik hoop dat hij zijn oude vorm hervindt. Sebastian weet zelf ook dat de voorbije twee seizoenen niet zijn beste jaren waren, om wat voor reden dan ook. Maar Aston Martin en hij vormen geen gevaar voor ons in 2021. Het team had vorig jaar een te grote achterstand op ons, en dat ondanks het feit dat Perez met name in de tweede seizoenshelft extreem sterk gepresteerd heeft. Zelfs in topvorm kan ook Vettel dat verschil tussen de teams niet overbruggen. Maar misschien heb ik het mis", besluit Marko.