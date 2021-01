Eddie Jordan: "Niemand gelooft dat Perez even snel als Verstappen is"

Max Verstappen zal komend Formule 1-seizoen een nieuwe teamgenoot hebben. Voor het eerst sinds Mark Webber kiest Red Bull voor een coureur buiten het eigen junior-programma. Alex Albon wist het gat naar Verstappen niet te dichten, en de topmannen van Red Bull hebben gesloten dat Sergio Perez hier wel in staat zal zijn.

Ook Eddie Jordan - ooit teameigenaar van Jordan Grand Prix - is van mening dat Red Bull hiermee een slimme keuze heeft gemaakt. "Red Bull heeft met Perez een fantastische coureur in huis gehaald", zo vertelt Jordan in gesprek met F1 Insider. Jordan denkt, echter, niet dat Perez in staat zal zijn om Max Verstappen te kunnen verslaan. "Niemand gelooft dat hij sneller dan Max Verstappen zal zijn, maar überhaupt niemand is sneller dan hij is."

Eddie Jordan erkent wel dat Red Bull met Perez een flinke vooruitgang heeft geboekt. Max Verstappen stond er in het 2020-seizoen altijd in zijn eentje voor. Wanneer Albon dan op de vierde plek reed, reed hij te ver van Max vandaan om Red Bull in staat te laten zijn om tactische spelletjes te spelen. "Perez is een fantastische coureur, en zal kunnen doen wat Red Bull van hem verlangt", zo vertelt Jordan verder. "Hij kan dicht genoeg bij Max blijven om zo Mercedes tactisch onder druk te zetten", dit is Max zijn voorgangers nooit gelukt", zo concludeert Jordan.