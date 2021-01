Mercedes klaar om verder te kijken indien Hamilton met pensioen gaat

Momenteel is Mercedes het enige Formule 1-team zonder twee bevestigde coureurs voor het 2021-seizoen. Valtteri Bottas is bevestigd, de ander nog niet. Hoogstwaarschijnlijk zal dit Lewis Hamilton worden, maar het contract schijnt nog niet getekend te zijn. Echter, indien Lewis Hamilton besluit niet verder te gaan in de koningsklasse van de autosport is Mercedes klaar om verder te kijken.

Volgens huidige rumoeren hebben Mercedes en Hamilton problemen met een contract op te stellen. Naar verluid zou Mercedes een deal hebben klaarliggen van 40 miljoen per jaar inclusief een bonus van tien procent indien Hamilton de titel weer wint. Echter, dat zou Hamilton niet genoeg vinden. Het probleem is dat Daimler (nog) niet bereid is om meer dan deze som neer te leggen. Toto Wollf staat er in ieder geval open minded in: "Ik maak me er geen zorgen om, want uiteindelijk zal ik Lewis zijn beslissing respecteren", aldus de Mercedes-teambaas.

"Of het nou betekent dat hij voor één jaar, meerdere jaren of helemaal niet meer mee wil doen in de Formule 1, wij zijn in ieder geval klaar voor elk mogelijk scenario", zo vertelt Wolff verder.

Om te kunnen rijden moet het contract in ieder geval vóór de wintertests getekend zijn, zo zou Wolff zelf hebben gezegd. In de komende maanden gaan we er dus achter komen wie er in de W12 plaats gaat nemen.