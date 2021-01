Mercedes kwam met een nieuwe wagen en team naar de Formule 1. Het team bestond al, maar heette voorheen Brawn GP. De Formule 1-bolide uit 2010 werd in Valencia onthuld. Michael Schumacher was een van de coureurs en de ontwerper was Thomas Fuhr. Achter in de bak zat een V8-motor met een 7-traps semi-automaat. Mercedes legt je graag meer uit over dit monster uit 2010.