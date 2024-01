Spa komt met speciaal eerbetoon voor Schumacher

Het is dit jaar precies dertig jaar geleden dat Michael Schumacher voor het eerst wereldkampioen werd. Er zal dit seizoen dan ook worden stilgestaan bij dit historische moment uit de Formule 1. Tijdens het Belgische Grand Prix-weekend zal Schumacher worden geëerd.

In samenwerking met een evenementenbureau en met de Keep Fighting Foundation zal er in Spa worden stilgestaan bij de loopbaan van Schumacher. Er komt een zogenaamde Legends Lounge waar er herinneringen kunnen worden opgehaald aan Schumacher, maar ook zijn voormalige racewagens zijn aanwezig en er zullen meerdere dingen worden georganiseerd om stil te staan bij de zevenvoudig wereldkampioen.

« We are delighted to be launching Legends Lounge | Schumacher at the 2024 Formula 1 Belgian Grand Prix at Spa-Francorchamps. »

More info : https://t.co/X4ZfeTqISV https://t.co/cnQIDziiJ0