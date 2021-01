EXCLUSIEF: de eerste foto van het geverfde privévliegtuig van Max Verstappen

Vliegtuigspotter Menno Swart was de eerste man die het privévliegtuig van Max Verstappen wist te fotograferen, in de juiste kleurstelling. De Red Bull Racing-coureur, die momenteel 23-jaar is, kwam terug van een vakantie uit Brazilië.

De coureur kocht het vliegtuig van Virgin Galactic.

Enkele details over het vliegtuig:

-Falcon 900EX

-PH-DTF

-Op de staart het MV33 “Lion” logo, in oranje.

Hieronder de foto van het vliegtuig.

World exclusive! The first picture of the freshly painted private jet 🛩 of @Max33Verstappen 🏎

On the tail the MV33 "Lion" logo, in orange (Dutch national color)