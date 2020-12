Max Verstappen: "Je vindt mij óf leuk, of helemaal niet"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft geen boodschap aan de kritiek van de buitenwereld die hem soms ten deel valt. De Nederlander neemt nooit een blad voor de mond en dat komt hem weleens op gefronste wenkbrauwen te staan. Daar trekt hij zich weinig van aan, meer waarde hecht de tienvoudig Grand Prix-winnaar aan opmerkingen van de mensen om hem heen.

Het is een beetje hate him or love him met hem, weet Max Verstappen zelf ook. In een interview met De Telegraaf zegt hij: "Je vindt mij óf leuk, of helemaal niet. Dat idee heb ik altijd een beetje. En je hoeft niet naar mij te kijken, hè. Als je mij niet leuk vindt, doe het dan vooral niet. Ik denk dat het belangrijker is wat de mensen om mij heen tegen mij zeggen. Nee, ik lig sowieso nergens wakker van. En als ik wakker word, is het misschien omdat ik ga eten. Daar houd ik namelijk wel van…"

De buitenwacht staat altijd paraat met een mening over de 23-jarige Nederlander. Verstappen let ook wel degelijk op wat hij wel en niet zegt. "Ik weet dat sommige dingen gevoelig liggen in de wereld. De situatie is anders dan pakweg vijf jaar geleden, ook op social media. Ik besef dat je niet alles kunt zeggen. En dat doe ik ook zeker niet. Ik zeg waar het op staat, maar ik zeg niet alles wat ik denk. Ik heb elke dag wel zo'n momentje, haha."

Social media

Op zijn social media-kanalen laat Verstappen zelden het achterste van de tong zien. Hij deelt weinig persoonlijke dingen. "Nee, daar ben ik totaal niet van. Iedereen heeft zo zijn eigen ding. Ik doe het niet om de volgers. Ook al zou ik er meer dan twintig miljoen hebben, wat maakt mij dat uit? Wie weet, als ik eenmaal klaar ben met racen, dat ik op de delete-knop druk en weinig meer laat horen", aldus Verstappen.