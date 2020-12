'Onderhandelingspositie Hamilton verzwakt door optreden Russell'

Dat de onderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Mercedes over een nieuw contract nog altijd niet beklonken zijn, heeft deels te maken met het uitstekende optreden van George Russell in Sakhir. Dat denkt oud Formule 1-coureur Mark Webber. Russell mocht tijdens het tweede Grand Prix-weekend in Bahrein opdraven bij Mercedes als vervanger van de zieke Hamilton en liet zich van zijn beste kant zien.

De jonge Brit nestelde zich in de kwalificatie vlak achter zijn ervaren gelegenheidsteamgenoot Valtteri Bottas, nam bij de start de leiding en reed in de beginfase comfortabel aan kop. Russell had de race zelfs kunnen winnen, ware het niet voor gepruts van Mercedes bij de pitstops. Desalniettemin gaf het talent zijn visitekaartje af en dat was slecht nieuws voor de onderhandelingspositie van Hamilton.

Althans, dat gevoel overheerst bij Webber. Mercedes heeft met Russell een aardig en vooral goedkoper alternatief achter de hand en kan nu de prijs in de onderhandelingen met Hamilton wat drukken. Webber deelde in de At the Controls-podcast mede: "De timing voor Lewis was verschrikkelijk. George heeft het gewoon goed gedaan. Oké, het was geen moeilijk circuit zoals Suzuka, maar uiteindelijk heeft hij gezien de omstandigheden subliem gereden."

"In mijn twaalf jaar in de Formule 1 heb ik bij elkaar opgeteld wel 1.000 dagen in de auto gezeten. In al die tijd heb ik misschien maar drie keer een vrije dag genomen wanneer er een kans was om fysiek in de wagen te zitten. Ik wilde niemand anders in de buurt van mijn auto laten komen. Het is een manier om de koers van je eigen aandeel hoog te houden. In dit wereldje wordt alles gebruikt om invloed uit te oefenen. Voor Lewis pakte het optreden van George verkeerd uit."