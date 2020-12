Digitale revolutie aanstaande in F1; races volgen via Amazon?

Nog anderhalve dag staat Chase Carey als directeur aan het roer van de Formule 1, per 1 januari 2021 draagt hij het stokje over aan Stefano Domenicali. Aan de voormalig teambaas van Ferrari de schone taak om de koningsklasse van de autosport verder te digitaliseren en de social media-kanalen nog meer te omarmen en benutten. Een ontwikkeling die onder Liberty Media is ingezet.

Sinds de Formule 1 eigendom is van het mediabedrijf, heeft de sport aanzienlijke stappen gezet in een poging om aansluiting te vinden bij een jonger publiek. De Formule 1 lanceerde een eigen platform met content genaamd F1TV, op Netflix staan inmiddels twee seizoenen van de spraakmakende documentaireserie Drive to Survive en de activiteit op social media werd aangezwengeld en geïntensiveerd.

Nu is het tijd voor een volgende stap; het live streamen van Grands Prix. Een aanzetje daartoe is dit jaar gemaakt, de Formule 1 opende de onderhandelingen met Amazon. Dat gaf scheidend directeur Carey recent toe in de Financial Times. Amazon heeft met Amazon Prime een mooi middel in handen om de Formule 1-races via een livestream beschikbaar te stellen.

Carey: "We hebben substantiële gesprekken gevoerd met Amazon en alle globale digitale platformen. Zij vormen een ongelooflijk belangrijke potentiële partner en een mogelijkheid voor ons om uit te breiden en verder te groeien." Amazon bemachtigde eerder de rechten om duels uit de Premier League, Champions League en NFL te streamen.

Amazon wilde geen commentaar geven op een mogelijke samenwerking met de Formule 1.