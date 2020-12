Horner: "Was al snel duidelijk dat we ons dit seizoen moesten aanpassen"

Het seizoen 2020 was voor iedereen lastig en ook het jaar dat Max Verstappen geen gooi kon doen naar de wereldtitel. Hoewel het in de winter er goed uit zag bleef het team tijdens de uitgestelde start van het seizoen achterop lopen op Mercedes. Red Bull wist het gat te verkleinen maar niet voldoende.

Red Bull-teambaas Christian Horner blikt terug. "Natuurlijk begin je het seizoen met de hoop Mercedes uit te dagen. Het was echter al vroeg duidelijk dat ze een grote stap hadden gemaakt. We moesten ons snel aanpassen."

Tijdens het seizoen kwam Red Bull Racing langzaam maar zeker dichter bij Mercedes. Vooral op de Nürburgring wist het team een ​​grote stap te maken, waar een aantal nieuwe updates op de RB16 verschenen. Max Verstappen bevestigt in ieder geval de stap voorwaarts die gemaakt werd. "Ik denk dat de grotere stap in Duitsland lag, waar ik denk dat de achterkant een stuk beter aanvoelde."

Horner legt uit hoe de ontwikkeling dit seizoen is verlopen. "We begonnen het seizoen met een auto die we in februari in Barcelona getest hadden. We hebben nooit de Melbourne-specificatie gereden. We moesten dat een beetje terugdraaien om te begrijpen wat we eigenlijk hadden geïntroduceerd, omdat numeriek alles in onze analyse zei dat het beter was. Het maakte eigenlijk de kenmerken van de auto lastiger te begrijpen."