Charles Leclerc over rivaliteit met Max Verstappen: "Als we de helm opzetten, keert de rivaliteit terug"

Voor Ferrari was het 2020-seizoen niet het seizoen waar de Italianen op hadden gehoopt. De renstal kwam al vroeg in de problemen, want het moest de motor aanpassen na een geheime afspraak tussen de FIA en het team. Charles Leclerc denkt alleen niet dat het seizoen onnuttig was en heeft het over de strijd tussen zichzelf en Verstappen.

Het seizoen vergeten is iets wat de Monegask niet doet. "2020 zomaar aan de kant schuiven? Nee, maar het was in veel opzichten toch een heel moeilijk jaar. Over de auto gesproken, het was een ingewikkeld jaar en we hadden niet verwacht dat we zoveel moeite zouden doen. Er was een fase waarin we deze situatie moesten accepteren om vervolgens te analyseren en eraan te werken om deze te verbeteren”, zo citeert de Italiaanse Motorsport.com

“Ik ben hier (de gang van zaken van het 2020-seizoen) tevreden mee, ook al was het moeilijk. Aan de andere kant zou het niet goed zijn om dit seizoen te vergeten, omdat we op deze momenten meer groeien. Ik voelde het als coureur en ik denk dat hij ons ook als team zal helpen. We hebben dingen gevonden die ons in de toekomst zullen helpen verbeteren."

Charles Leclerc werd een aantal keer op de vingers getikt door verschillende media, dat hij arrogant zou zijn. De Monegask heeft daar een verklaring voor: “Een beetje kritiek dat mij meer raakt dan anderen is arrogantie, want ik weet heel goed dat ik niet veranderd ben. Hoe verder ik ga in mijn carrière, hoe meer ik zie dat mensen mijn vriend willen zijn, zeker niet omdat ze me leuk vinden als persoon, maar omdat ik een Ferrari-coureur ben. Dus ik sluit mezelf een beetje af. Maar dat is geen arrogantie, ik ben in dat opzicht niet veranderd. Dit raakt mij hier persoonlijk. Zowel mijn vader als Jules Bianchi hebben me altijd gezegd dat ik mijn voeten op de grond moest houden. In mijn carrière is alles vrij snel en in de goede richting gegaan, maar dat advies heb ik altijd in gedachten gehouden. Daarom stoort het woord ‘arrogantie’ mij meer dan de anderen.”

In de toekomst zullen Max Verstappen en Charles Leclerc, als het goed is, de dienst gaan uitmaken. De een voor Red Bull en de ander voor Ferrari, een Mercedes-coureur kan hier zich nog in mengen. Leclerc denkt dat zijn rivaliteit tussen hem en Max niet is afgenomen, al zijn ze tegenwoordig vrienden als de helm af is. "Toen we klein waren, konden we elkaar niet zien - bekent hij - maar na verloop van tijd zijn we volwassener, praten we en is er grote vooruitgang geboekt. Hij is een goede jongen, maar uiteindelijk, als we de helm opzetten, keert de concurrentie terug, sinds de tijd van karten.”