Toto Wolff weet nog niet wanneer hij stopt als Mercedes-teambaas

Toto Wolff zegt dat hij niet zeker weet wanneer hij de teugels zal overdragen als teambaas van Mercedes. De Oostenrijker, die het hele jaar in onderhandeling was met Mercedes-eigenaar Daimler over zijn toekomst, heeft zich nu gecommitteerd om nog minstens drie jaar teambaas te blijven.

"Voor mij was dit jaar erg belangrijk", zegt Wolff tegen Autosprint uit Italië. "De eerste helft, zonder naar de races te gaan, gaf me veel tijd om over mijn toekomst na te denken. Vanuit het oogpunt van gelijkheid heb ik er nooit aan gedacht om te vertrekken, maar ik heb altijd gezegd dat er een bepaalde deadline is als teambaas."

Over zijn topfunctie bij Mercedes zei Wolff: "Als ik had gevoeld dat iemand het beter kon doen dan ik, had ik het stokje overgedragen, maar dat was niet het geval. Het is niet alleen de kant van het racen, maar ook de politieke en commerciële kant, en daarom hebben we besloten dat ik deze rol als teambaas zal blijven vervullen. Het is een functie die ik leuk vind", aldus de 48-jarige.

"Voor de toekomst van het team, maar ook voor onze duurzaamheid en groei, moet ik naar de toekomst kijken en wie ooit mijn plaats als teambaas zal innemen, terwijl ik naar een meer zakelijke rol als CEO of uitvoerend bestuurder zal gaan. Wanneer dat gebeurt weet ik het niet, maar Jim Ratcliffe, Ola Kallenius en ik zijn het erover eens dat het mijn taak is om aan te geven wie deze functie in de toekomst kan innemen."

"Tussen ons drieën is er een totale afstemming van belangen, en we willen niet dat iemand het team leidt die niet ijverig en succesvol is", voegde Wolff eraan toe.