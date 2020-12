"Nieuwe Ferrari heet SF21 als naam van F1-wagen"

Ferrari heeft de naam gekozen voor de auto waarmee ze in het F1-seizoen 2021 zullen strijden. Ferrari-teambaas Mattia Binotto bevestigde dat de opvolger van de SF1000 van dit jaar bekend zal worden als de SF21. De auto van volgend jaar zal nauw gebaseerd zijn op het 2020-chassis van Ferrari vanwege nieuwe regels die beperken in hoeverre teams hun ontwerpen kunnen wijzigen. Deze regelgeving werd ingevoerd nadat plannen om de technische regels in 2021 te herzien met een jaar werden uitgesteld als kostenbesparende maatregel vanwege de coronapandemie.

Binotto zei dat het team had gekozen voor een heel simpele naam voor de auto omdat ze denken dat volgend jaar een overgang is naar 2022. "Het zal zeker gedeeltelijk dezelfde auto zijn, hetzelfde chassis uit 2020. Dat is hoe het is", aldus de Italiaanse baas.

De auto wordt bestuurd door Charles Leclerc en Carlos Sainz, de nieuwe coureur die is aangetrokken van het team van McLaren. Binotto zegt over zijn nieuwe duo: "Het is de jongste line-up van Ferrari sinds 1968. Maar ik weet ook dat we twee coureurs hebben die erg jong maar zeer getalenteerd zijn, en ook al wat ervaring hebben. Carlos zit ook niet in het eerste jaar bij een F1-team."

Ferrari heeft als idee aparte lanceringsevenementen te organiseren voor zijn team en zijn auto. De SF21 zal pas verschijnen tijdens de wintertest in Barcelona op het Circuit de Catalunya.

"Volgend jaar gaan we de onthulling van de auto anders organiseren. We zullen eerst een evenement organiseren waar we het team en onze coureurs gaan presenteren aan onze fans, onze partners en de journalisten."

"Dus hoewel ik heel vroeg denk dat we ons team en de coureurs kunnen presenteren, kunnen we een tweede evenement organiseren, dat zou direct in Barcelona kunnen zijn, waar we de auto zullen onthullen en dat zal op een andere manier gebeuren."