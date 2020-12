Stoffel Vandoorne droomt niet over nieuwe kans in Formule 1

Stoffel Vandoorne debuteerde in 2016 in de Formule 1 in Abu Dhabi en finishte als tiende waarmee hij een punt scoorde. Dat was voor het team van McLaren, waarmee hij de twee seizoen erna ook actief was tijdens het hele seizoen, als teamgenoot van Fernando Alonso.

Naast de tweevoudig wereldkampioen had de Belg het lastig en eind 2018 hield zijn Formule 1-avontuur als racecoureur dan ook op. Hij vond nog wel zijn weg bij Mercedes als test- en reservecoureur maar toen Lewis Hamilton enkele weken geleden ziek was en niet kon racen vanwege corona werd niet Vandoorne maar George Russell in de auto gezet.

Een flinke teleurstelling en Vandoorne denkt dan ook niet dat hij nog een keer een kans krijgt. De 28-jarige coureur uit Kortrijk zei tegen Sporza: "Ik droom niet meteen van een nieuwe kans, dat kost me teveel energie. Mercedes geeft me een geweldige kans in de Formule E en ik wil die met beide handen aangrijpen. Natuurlijk zal ik altijd het gevoel hebben: wat als ik in een meer competitieve Formule 1-auto had gezeten? Dan had ik andere dingen kunnen laten zien."

Vandoorne weet echter ook dat hij iets unieks heeft meegemaakt en daarvoor is hij McLaren nog steeds dankbaar voor de kans die hij heeft gekregen. "Ik realiseer me dat ik iets unieks heb meegemaakt, zeker voor een jonge coureur zonder zak met geld. McLaren is een topteam, maar helaas niet toen ik er reed."