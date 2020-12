Ricciardo onder de indruk van ontwikkeling Verstappen: "Hij rijdt op een zeer hoog niveau"

Afgelopen zondag kwam het Formule 1-seizoen van 2020 aan zijn einde, en meteen na afloop werd Daniel Ricciardo - die toen meteen zijn laatste race voor Renault reed - meteen voor het blok gezet. In the 'In the Fastlane'-podcast werd hij gevraagd wie zijn top 3 coureurs van 2020 waren.

Als eerste noemde Ricciardo uiteraard Lewis Hamilton, die hij Mr. Constant noemt. "Hamilton zijn statistieken zijn gestoord", aldus Ricciardo. "Als ik in de buurt van zijn records wil komen, dan zou ik de komende vier jaar alle mogelijke races winnen. Het is de consistentie waarmee hij rijdt; zijn starts zijn altijd goed en hij presteert op zijn best wanneer het het meest telt - dat is hoe de geweldige coureurs zich onderscheiden van de goede."

Max Verstappen liet volgens Daniel Ricciardo ook een goede indruk achter. "In 2016 maakte hij al een goede ontwikkeling mee,", aldus Ricciardo. "Maar in 2017 ging dat alleen maar harder. Max zou één van 's werelds beste karters zijn - die auto's hebben veel grip. Toen de auto's van 2016 op 2017 veranderden en dus meer grip kregen, ging hij alleen maar beter rijden."

"In 2017 - toen ik nog teamgenoot van hem was - was de snelheid er al maar moest hij de foutjes er nog uit filteren. In het begin van 2018 waren die foutjes er nog af en toe, maar sinds die fouten er niet meer zijn rijdt hij op een zeer hoog niveau", zo concludeert de ex-Renault coureur.

Daniel Ricciardo rijdt volgend seizoen voor het team van McLaren. Kan de goedlachse Australiër met het team uit Woking - die volgend jaar met een Mercedes-krachtbron uitgerust is - vanaf dat seizoen weer met Max Verstappen strijden om podiumplekken - en wie weet nog meer?