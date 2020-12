Horner: "Positieve besprekingen voor 2022-motoren maar het is politiek spel"

Christian Horner is positief over de inspanningen van Red Bull om het motorprogramma van de vertrekkende partner Honda voor 2022 en daarna over te nemen. Onlangs had het Oostenrijkse team de voorzichtige steun van enkele rivalen gekregen bij het streven naar een ontwikkelingsstop voor 2022, waardoor Honda-motoren haalbaar zouden worden na de formele exit van het Japanse merk.

Er gaan zelfs geruchten dat Red Bull Honda's F1-technische baas Toyoharu Tanabe aan boord zou blijven. De Japanner zelf zei hierover in Abu Dhabi: "Dat is een heel onverwachte vraag voor mij. Als er in de toekomst iets gebeurt, zal ik de tijd nemen om goed na te denken over mijn toekomst."

Tanabe zei dat er momenteel gesprekken over 2022 plaatsvinden met Red Bull. "We hebben nog geen conclusie getrokken, dus we zullen elke omstandigheid overwegen."

Teambaas Christian Horner bevestigde dat de gesprekken tussen Red Bull en zijn rivalen sterk gepolitiseerd zijn. De Britse baas van Max Verstappen: "Zoals u zich kunt voorstellen, kan ik niet teveel zeggen over wat er wordt besproken. Maar ik zou zeggen dat de gesprekken die achter de schermen plaatsvinden positief zijn."

Horner gaf echter toe dat de gesprekken politiek zijn. "Helaas hoort dat allemaal bij het spel. Ik zit lang genoeg in dit bedrijf om te weten hoe het werkt."