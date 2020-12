Gerhard Berger: "Verstappen en Perez een sterke line-up voor Red Bull"

F1-legende Gerhard Berger zegt dat Sergio Perez naast Max Verstappen een sterke line-up zou zijn voor Red Bull. Aangenomen wordt dat het energiedrankbedrijf deze week eindelijk zal bevestigen wie er naast Max Verstappen zal komen te rijden, en volgens de laatste geruchten zal dat Sergio Perez worden.

Berger denkt dat het een directe wedstrijd is tussen de Alex Albon en Sergio Perez. Tegenover Servus TV zei de Oostenrijker: "Er kloppen twee harten in mijn borst", zei de voormalige F1-coureur tegen Servus TV toen hem werd gevraagd wie hij zou kiezen. Met Albon zouden ze een jonge coureur hebben die ze vanuit hun eigen gelederen naar de winnende cirkel willen brengen. Maar Perez is een constante coureur die de Grand Prix kan winnen, zoals hij in Sakhir bewees."

"Wat wel duidelijk is, is dat een team als Red Bull moet werken met twee topcoureurs. Red Bull is ook loyaal, dus Albon heeft nog steeds een kans. Maar ik kan me voorstellen dat Verstappen-Perez een sterke line-up zou zijn voor Red Bull. Met Max hebben ze al een absolute topper, maar ze moeten zichzelf ook beschermen. Het doel van Red Bull moet zijn om zowel de wereldkampioenschappen van de coureurs als de teams te winnen", voegde Berger toe.