Max Verstappen blij: "Goed om op deze manier de winter in te gaan"

Red Bull Racing heeft het seizoen 2020 enigszins goed afgesloten. Vooraf was de hoop dat dit jaar echt gestreden kon worden om de titel maar niets bleek minder waar. Door de filosofie van het Oostenrijkse team liep het te ver achterop Mercedes. Red Bull begint het seizoen vaak met een achterstand waarna het tijdens het seizoen een inhaalslag maakt en in rap tempo de wagen ontwikkelt.

Door het coronavirus en de races die elkaar snel opvolgden lukte het team niet om de auto snel door te ontwikkelen. Ondanks dat kwam tegen het einde van het seizoen toch de waarde van de RB16 naar boven en wist het team rondom Adrian Newey de problemen van de wagen te tackelen.

Dat resulteerde in goede resultaten en afgelopen weekend in een pole position en daarna de overwinning in Abu Dhabi. Max Verstappen gaat met een goed gevoel de winter in, maar weet ook dat zijn overwinning niks zegt over volgend jaar.

Tegenover de aanwezige pers zei de Red Bull-coureur: "Het is altijd goed om zo de winter in te gaan. Lewis reed hier vorig jaar behoorlijk ver voor me uit en dan weet je natuurlijk dat het een jaar later best een moeilijk verhaal gaat worden."

Verstappen wil na dit weekend echter niet te snel juichen. "Je moet het altijd in de context van het seizoen plaatsen. Mercedes was erg dominant. Voor het hele team is het een opsteker en motivatie om zo de winter in te gaan."