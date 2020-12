Vettel ziet crash in Hockenheim als keerpunt Ferrari-carrière: ''Dat hielp niet echt''

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zal na de allerlaatste race in Abu Dhabi afscheid nemen van Ferrari. De 33-jarige coureur blikte terug op zijn periode bij de Italianen. De Duitser begon in 2015 in dienst van de legendarische renstal, maar kon geen wereldtitels meenemen naar Maranello. Het seizoen 2018 benoemde de geboren coureur uit Heppenheim als een belangrijk keerpunt in zijn tijd bij de Scuderia.



Sinds het begin van het hybride-tijdperk was de Duitse formatie heer en meester, maar twee terug kreeg de renstal flinke weerstand van Vettel's Ferrari. De coureur in Italiaanse dienst stond middenin het seizoen zelfs bovenaan in de rangschikking. Het geloof in een vijfde titel groeide. In de verregende Grand Prix van Hockenheim reed de 33-jarige Duitser fier aan kop en leek opnieuw een tik uit te delen aan de concurrentie. Totdat de Ferrari bolide van de baan schoot en tot stilstand kwam in de bandenstapels. Zijn crash zorgde voor een neutralisatie en dat hielp rivaal Lewis Hamilton weer in het zadel. Van een uitzichtloze positie kon de Brit de situatie omkeren en alsnog de overwinning grijpen. Het bleek een kentering te zijn in de strijd om het kampioenschap. Het momentum was daarna volledig zoek bij zowel Vettel als zijn team. Het vertrouwen van de teamleiding in de wereldkampioen nam af. Geruchten over een vertrek van de 33-jarige Duitser werden luider. Het jaar daarvoor werd teambaas Maurizio Arravibene al geslachtofferd, waarmee de viervoudig kampioen lange tijd samenwerkte.



De wereldtitel ging uiteindelijk naar Mercedes en Lewis Hamilton. Achteraf ziet de sympathieke Vettel de uitvalbeurt in Duitsland als keerpunt in zijn carriere bij Ferrari. ''Dat hielp niet echt'', zei de uittredend Ferrari-coureur. Maar er speelde ook meer op de achtergrond in zijn periode bij de Italianen. ''De afgelopen jaren leek wel op een achtbaan. Er zijn veel dingen gebeurd. Met het wegvallen van Sergio Machionne - voormalig voorzitter en CEO van Ferrari - en de verandering van de teamleiding van Maurizio naar Mattia. Het was een sleuteljaar in veel opzichten'', vervolgt de Duitser. De Duitse coureur wil de oorzaak van de problemen niet neerleggen bij één ding. ''In 2016 bijvoorbeeld, James Allison - technisch directeur - veruilde ons team voor Mercedes na persoonlijke conflicten denk ik. Terugkijkend waren veel zaken dat we beter hadden moeten doen. Maar alles gebeurt met het reden.''

De voormalig Red Bull-coureur hoopte met de overstap naar de Italiaanse grootmacht in de voetspoeren te treden van zijn landgenoot Michael Schumacer, die met Ferrari vijf rijderstitels en zes constructeurskampioenschappen behaalde. De Duitser kon het kuntstukje niet herhalen, maar heeft toch bijzondere momenten beleefd bij het legendarische team. ''Mijn allereerste overwinning in Maleisië '15 was toch wel erg speciaal, om te winnen in Monaco is altijd geweldig, maar ook de winst in Canada in 2018.'' De coureur die debuteerde in 2007 bij het team van BMW-Sauber, won in totaal 14 Grands Prix voor de renstal.



Na de Grand Prix van Abu Dhabi is het tijdperk Vettel voorbij. De 53-voudig racewinnaar ziet dat Ferrari een andere koers is gaan varen en dat veel is veranderd dan toen hij begon. ''Heel erg verschillend, we startten met ander personeel, een andere teamleding. Het was heel anders. In sommige dingen is het team vooruit gegaan, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. De sfeer binnen het team is onveranderd'', volgens de succesvolle autocoureur. ''In de garage voelt dat nog steeds hetzelfde. De geest is absoluut niet uit de fles. Het is gewoon jammer dat we niet bereikt hebben wat we wilde bereiken. Maar daar zijn redenen geweest in de afgelopen jaren. Voor mij sluit nu het hoofdstuk en ik kan niet wachten om met mij nieuwe team te beginnnen''.



Naast zijn veertien Grands Prix-overwinningen behaalde Vettel 54 podia, 12 polepositions, 1367 punten en werd twee keer vice-kampioen voor de renstal uit Maranello.