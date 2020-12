Flavio Briatore: "Ferrari gebruikt het meest de woorden 'volgend jaar'"

Flavio Briatore rolt met zijn ogen bij de suggestie dat Ferrari volgend jaar misschien weer op het tempo van de koplopers van de F1 komt. De voormalig F1-teambaas van Renault vraagt zich ten zeerste af of het Italiaanse team in staat is om het gat te dichten.

In gesprek met het persbureau Adkronos zegt de Italiaan: "'Zal Ferrari volgend jaar het gat dichten? Elk jaar moeten we praten over volgend jaar. De meest terugkerende woorden als we het over Ferrari hebben, zijn 'volgend jaar'," voegde Briatore eraan toe.

Hij prees echter wel de rol van Ferrari om de nieuwe Formule 2-kampioen Mick Schumacher op de grid te brengen met Haas voor 2021. "Het is fantastisch voor iedereen, voor de sport, voor hem, voor zijn moeder Corinna en zijn vader Michael. Ik vind het heel goed nieuws", zei Briatore, die de leiding had bij Benetton toen Michael Schumacher zijn eerste twee titels veroverde in 1994 en 1995.

"Heeft hij het in zich om het goed te doen in de F1? Daar zullen we nu achter komen, dat is vooraf altijd moeilijk om te zeggen."