Jan Lammers: "Verstappen zou deze race hebben gewonnen maar er werd ons iets ontnomen"

De Grand Prix van Sakhir is er een geworden voor de geschiedenisboeken is nu duidelijk geworden, en hoewel de vroege uitvalbeurt van Max Verstappen een enorme teleurstelling was, werd het één van de belangrijkste redenen voor de enorme opwinding die de race nadien kenmerkte. Dat stelt NOS F1-analist Jan Lammers.

In de NOS Formule 1-podcast met Amber Brantsen legt Lammers zijn betoog uit. Hij zegt over de race: "Normaal zou Max Verstappen deze race hebben gewonnen. En het ironische is wat er in de eerste ronde gebeurde, Hamilton was er niet, dan krijg je een race die helemaal chaotisch wordt en sensationeel is."

De sensatie in Sakhir was voor een substantieel deel terug te voeren op het vroege einde van de race van de Nederlander, zegt Lammers: "Deze race was extra leuk omdat Verstappen was uitgeschakeld, hij niet meer kon vechten. Ik denk dat Verstappen had kunnen gaan vechten om de overwinning samen met Bottas en Russell."

"Zo zit alles met elkaar in verbinding: die twee Mercedesen zouden er nooit zo agressief in zijn gegaan als Verstappen nog op de baan had gereden. Dus wat dat betreft werd ons als Nederlanders iets ontnomen, maar het werd een verdomd mooie race", zei Lammers.