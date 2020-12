Kevin Magnussen verdedigt Pietro Fittipaldi

Kevin Magnussen heeft de vervanger van zijn vaste teamgenoot Romain Grosjean in Bahrein verdedigd. De Deen Magnussen was blij met zijn prestatie op zaterdag en noemde het zijn 'beste kwalificatieresultaat sinds lange tijd' in zijn Haas-auto.

"Ik was dichtbij," zei hij nadat hij net niet in Q2 was gekomen. "Het was eigenlijk een Red Bull die ik op het punt stond knock-out te slaan", voegde Magnussen eraan toe, verwijzend naar Alex Albon. Aan de andere kant kwalificeerde stand-in teamgenoot Pietro Fittipaldi zich als laatste, ruim zeven tienden langzamer dan Magnussen op de ultrakorte buitenbaan van Bahrein.

Magnussen verdedigde de kleinzoon van F1-legende Emerson Fittipaldi. Hij vertelde aan de Deense krant BT: "Het is niet makkelijk om een ​​auto over te nemen die je niet hebt getest. Ik denk dat Pietro snel het tempo heeft opgepakt en ik hoop dat hij het leuk vindt om in de Formule 1 te rijden."