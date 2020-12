Aan deze regels moet Hamilton voldoen om weer te kunnen racen

FIA-racedirecteur Michael Masi heeft inzicht gegeven in het proces om Hamilton terug te laten keren in zijn Mercedes-cockpit. De zevenvoudig wereldkampioen miste afgelopen weekend voor het eerst in zijn carriere een F1-race, doordat hij besmet is geraakt met corona en daardoor in quarantaine zit.

Tegenover de media in Bahrein vertelde Masi: "Het is duidelijk dat het belangrijkste onderdeel van dit alles altijd het naleven van de respectieve regels, wetten en voorschriften is. Het is dus in hoge mate een beslissing voor de Bahreinse gezondheidsautoriteiten om te bepalen of Lewis Hamilton fit is en voldoet aan hun voorschriften, en vervolgens voor de autoriteiten van Abu Dhabi om hun criteria te bepalen."

"Het zijn dus in feite twee overheidsinstanties die toegangscriteria moeten bepalen. Als hij voldoet aan de toegangscriteria van de respectieve regeringen en vervolgens verder voldoet aan het testprotocol vanuit het perspectief van de FIA, door negatief getest te worden voordat hij de paddock betreedt, dan zijn er vanuit ons perspectief geen problemen."

"Binnen het huidige kader van de regelgeving, vergelijkbaar met wat werd gebruikt op de Nürburgring, is het toegestaan ​​om te racen zolang de coureur deelneemt aan een vrije training of kwalificatie. Dus technisch gezien hoeft een coureur hier en nu maar aan één van die criteria te voldoen."

"Coureurs kunnen niet zomaar komen opdagen en racen, want hun enige ding was dat ze vooraf moeten doen is zich aan de regels houden en een negatieve coronatest tonen."