Ferrari wil nu ook Carlos Sainz laten testen tijdens Young Driver Test

Ferrari probeert groen licht te krijgen voor Carlos Sainz om net als Alonso te kunnen testen in een wagen van dit jaar. Ferrari hoopt hiermee dat Sainz de 2020 Ferrari kan testen tijdens de F1-test na de Grand Prix van Abu Dhabi. Dat ondanks het feit dat het team ongelukkig is dat de FIA ​​de 39-jarige Fernando Alonso speciale goedkeuring heeft gegeven om later deze maand ook de Young Driver Test in Abu Dhabi te doen.

"Het is geen juiste beslissing omdat het in strijd is met de geest van deze tests", zei baas Mattia Binotto, die van plan was om Robert Shwartzman te rijden in de test voor jonge coureurs.

"Als Fernando mag testen begrijp ik niet waarom we Sainz niet in onze auto kunnen laten rijden. We zullen de komende dagen zien wat er gaat gebeuren, aangezien er geen gebrek is aan tegenstand van ons en ook van andere teams

Ferrari's sportief directeur Laurent Mekies is het ermee eens dat jonge coureurs de prioriteit moeten hebben voor de Abu Dhabi-test.

"Ik denk dat we in eerste instantie respect hadden voor het feit dat het een testdag was voor jonge coureurs", zei de Fransman. "We steken veel energie en tijd in onze jonge coureurs. Vanwege een combinatie van factoren, waar ik niet op in kan gaan, is er besloten om uitzonderingen toe te staan ​​aan sommige coureurs zoals Alonso. Het zou waarschijnlijk logisch zijn om de regels wat meer open te stellen zodat teams hun coureurs voor volgend jaar ook kunnen laten testen."

"Ik denk dat het gezonde boven moet komen drijven en de aanpak voor iedereen gelijk zou moeten zijn, en in dat geval zouden we natuurlijk heel blij zijn als we Carlos zouden kunnen testen."