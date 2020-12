Alex Albon: "Het was een vreemde race, je kunt hier ook niet inhalen"

Alexander Albon eindigde gisteren met moeite alsnog in de punten. De Red Bull-coureur had na de start grote moeite om het tempo te volgen en werd om zijn oren gereden door andere coureurs die hem wisten in te halen. Het betekende opnieuw een moeizaam optreden voor Albon, terwijl zijn teamgenoot Verstappen kandidaat was voor de winst, ware het niet dat zijn race in bocht 4 voorbij was door de uitwijkmanoeuvre voor Perez die door Leclerc werd aangetikt.

Het inhalen was echter moeilijk volgens Albon op het korte circuit van Sakhir. Na de race verklaarde hij dat het erg moeilijk racen was met de downforce-configuratie.

Albon: "Het was een hele vreemde en onsamenhangende race. Ik weet niet precies hoe het allemaal verliep maar ik ben van de twaalfde plaats naar de zesde plaats opgeklommen. Ondanks die P6 had ik op meer gehoopt vandaag maar we hadden al verwacht dat we langzaam zouden zijn op de rechte stukken. Ik had grote moeite om bij de andere auto's te blijven, zelfs met DRS. het is echt heel moeilijk om op dit circuit in te halen."

"Het was ook moeilijk vanwege de downforce-configuratie die we hadden; op sommige delen van het circuit waren we snel, zoals sector twee, maar daar kun je gewoon niet inhalen. Het is nu zaak om ons volledig te richten op de race in Abu Dhabi."