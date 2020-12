Mercedes wil privé-test voor Grosjean organiseren

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft laten weten dat het team bereid is om een privé-test voor Romain Grosjean te organiseren, mocht zijn terugkeer tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi niet mogelijk zijn.

Romain Grosjean was tijdens de Grand Prix van Bahrein betrokken bij een levensgevaarlijk ongeluk, waarbij een dubieuze vangrail ervoor zorgde dat zijn VF-20 in tweeën werd gespleten. Een grote vuurzee was het gevolg, en gelukkig wist de Halo zijn hoofd te beschermen.

Grosjean was er gelukkig zonder levensbedreigende verwondingen vanaf gekomen, op een paar brandwonden aan zijn handen en voeten na. Hij wil dan ook graag terugkeren voor de Grand Prix van Bahrein, maar is van mening geen onnodig risico te nemen. Hij wil bijvoorbeeld niet mobiliteit in zijn wijsvinger op het spel zetten puur om nog één keer in een Formule 1-wagen te zitten.

"Ik wil niet dat mijn Formule 1-verhaal hier bij blijft", aldus Grosjean. "Het zou prachtig zijn om terug te kunnen keren in Abu Dhabi, maar zo niet dan bel ik elk F1-team dat er bestaat of ze een test voor mij willen organiseren, zodat ik nog 10 tot 15 ronden voor mijzelf heb."

Toto Wolff heeft inmiddels laten weten dat, indien er geen enkel ander team waar in het verleden voor heeft geracet toestemming geeft, zij bereid zijn om een privé-test voor de Fransman te organiseren - indien zijn daar toestemming voor kunnen krijgen.

Romain Grosjean begon zijn Formule 1-carrière bij het team van Renault in 2009, waar hij de tweede helft van het seizoen naast Fernando Alonso mocht rijden. De twee seizoen daarna moest hij toekijken vanaf de zijlijn, waarna hij in 2012 zijn debuut opnieuw kon maken met het team uit Enstone. In 2016 maakte hij de overstap naar het Haas F1 Team, waarvoor hij tot en met dit seizoen heeft gereden.