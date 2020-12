Dit is wat Mick Schumacher volgend jaar zal verdienen

Mick Schumacher zal volgend jaar in de Formule 1 rijden. Samen met Nikita Mazepin - mede Formule 2-coureur - zullen zij voor het Haas F1 Team gaan rijden. Dit is wat de twee jongens volgend jaar zullen verdienen.

Volgens het over het algemeen betrouwbare Corriere Dello Sport zal Mick Schumacher volgend jaar minder dan een miljoen verdienen. De Duitser krijgt volgend jaar over één jaar €600,000 betaald. Ferrari, het team dat investeert in de zoon van de legendarische Michael Schumacher, betaalt daarvan de helft. De rest komt van de sponsors die Mick met zich meebrengt, die direct aan Mick zijn nieuwe werkgever betalen. Drie ton komt daarvan op Mick zijn bankrekening.

Aan de andere kant, Nikita Mazepin moet betalen om in de Formule 1 te mogen rijden. De zoon van de eigenaren van het Russische Uralchem zal naar verluid €20 miljoen moeten betalen om 23 Grands Prix te mogen rijden. De familie Mazepin is naar verluid zo'n €2,3 miljard waard.