Mercedes-reservecoureur Stoffel Vandoorne voelt zich in de steek gelaten

Toen bekend werd dat Lewis Hamilton dit weekend de Grand Prix moest missen vanwege een besmetting met corona, leek Mercedes-reservecoureur Stoffel Vandoorne de meest logische keuze als vervanger. De Belg werd echter voorbij gelopen door de teamleiding en George Russell werd naar voren geschoven.

Hieruit blijkt maar weer eens dat test of reservecoureur zijn als titel weinig uitmaakt als het er echt om gaat. Hoewel Vandoorne reservecoureur is, mag niet hij instappen maar een coureur die ook verbonden is aan Mercedes.

De Belgische coureur vloog eerder deze week naar Bahrein, waarschijnlijk in de veronderstelling dat hij Hamilton zou kunnen vervangen. Mercedes koos echter voor George Russell en liet Vandoorne in de steek. Op Twitter reageerde de Formule E-coureur voor het eerst. "Het is duidelijk dat ik teleurgesteld ben dat ik dit weekend niet de kans krijg om voor Mercedes te rijden."

Vandoorne was het hele jaar aanwezig tijdens alle races voor Mercedes. "Na het hele jaar naar alle F1-races te hebben gereisd en zoveel tijd, fysieke training en toewijding aan dit programma te hebben besteed, doet dit pijn", zei de teleurgestelde coureur van 28 uit Kortrijk.

Ondanks zijn teleurstelling respecteert hij de keuze van Mercedes om George Russell in de auto te zetten. "Hij is een van de meest opvallende coureurs geweest en hij verdient deze kans volledig."