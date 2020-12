Max Verstappen test negatief op corona na contact met Hamilton

Max Verstappen heeft negatief getest op corona. Er was bij de Nederlander en Red Bull Racing wat bezorgdheid nadat hij vorige week een 'nauw contact' was van wereldkampioen Lewis Hamilton. De Nederlander deelde afgelopen zondag in Bahrein het podium en een persconferentie met de Mercedes-coureur, een dag voordat Hamilton positief testte op het beroemde virus.

"Zoals al zijn eerdere tests dit seizoen, was de uitslag van Red Bull-coureur Max Verstappen woensdag negatief", vertelde correspondent Erik van Haren aan De Telegraaf.

Verstappen kan dus komend weekend wel meedoen aan de tweede race in Bahrein, terwijl Lewis Hamilton voor het eerst een race zal missen. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt volgende week tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi wel weer van de partij te zijn.