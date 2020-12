Russell over Mercedes-debuut: "Niet hoe ik het me had voorgesteld"

Voorafgaand van de Grand Prix van Sakhir werd George Russell aangekondigd als de vervanger van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen gaf een positieve coronatest terug en moet volgens de huidige maatregelen tien dagen in quarantaine.

Russell beschikt nu over een ideale kans om te bewijzen dat hij het waard is om als vaste coureur te worden aangesteld - mogelijk al zo vroeg als 2022 wanneer zijn drie-jarig contract met Williams tot zijn einde komt. Of dit het moment was waarop hij altijd al heeft gewacht zei hij: "Absoluut, maar dit is niet de manier hoe ik me voorstelde dat dit ging gebeuren, of de manier waardoor ik mijn debuut bij Mercedes zou hebben", aldus de Formule 2-kampioen van 2018.

Ook meende de jonge Brit met Lewis mee te leven. "Ik voel me er natuurlijk wel een beetje gek bij wat betreft Lewis, dat hij dit moet missen vanwege Covid - maar nog steeds is dit een fantastische kans voor me", aldus Russell. "Ook wil ik Williams bedanken voor deze kans; zij zijn onder geen enkele omstandigheid verplicht om mij dit te laten doen."

George Russell zal tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Sakhir voor het eerst in de W11 springen, de wagen waar Lewis Hamilton al tien keer mee als eerste over de finish reed. Ook is het de wagen waarmee dit seizoen al tien pole-positions behaald zijn. De Formule 1-wereld kijkt dus met grote ogen uit om te zien wat de jonge Brit met de dominante W11 kan doen.