Windsor hoopte op Hulkenberg, Perez of Vandoorne bij Mercedes

Komend weekend zal George Russell in het topstoeltje van Lewis Hamilton zitten en mogelijk kunnen strijden om de winst tijdens de Sakhir Grand Prix. Hamilton is positief getest op het coronavirus en kan daardoor niet deelnemen aan de race en moet in quarantaine blijven.

Hoewel F1-journalist Peter Windsor zegt dat Mercedes vooral in eigen huis op zoek moest naar een vervanger, zag hij maar al te graag dat Nico Hulkenberg een kans zou hebben gekregen bij het Duitse team. Daarnaast noemde hij Sergio Perez en Stoffel Vandoorne. De Belg is reserve- en testcoureur bij Mercedes.

Windsor zegt op zijn Youtube-kanaal: "De lijst met kandidaten was voor mij duidelijk. Ze hebben bovendien twee goede coureurs in de Formule E rijden. Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries. Het zou logisch zijn als Mercedes één van deze twee coureurs als vervanger zou hebben oproepen, al zou ik ook graag Nico Hulkenberg in die Mercedes W11 zien rijden in Bahrein."

Sergio Perez

Stiekem hoopte Windsor op een stunt van Racing Point, dat een goede relatie heeft met Mercedes: "Hoe mooi zou het zijn geweest als Racing Point Sergio Perez de kans geeft om bij Mercedes in te stappen nu ze hem in de hoek hebben gedreven en eigenlijk zijn carrière verpest hebben?"