Steiner: "Romain Grosjean weet niet hoe handen eruit zien, die zijn ingepakt"

Romain Grosjean wil naar verluidt terugkeren naar de cockpit van zijn Haas tijdens de laatste race van dit seizoen in Abu Dhabi. Het zal voor de Fransman zo goed als zeker zijn laatste F1-race ooit worden, aangezien hij na dit seizoen moet vertrekken bij het Amerikaanse team.

Nadat teambaas Gunther Steiner maandag de Fransman Grosjean in het ziekenhuis bezocht, maakte het Amerikaanse team bekend dat hij dit weekend in Bahrein wordt vervangen door Pietro Fittipaldi.

In een persverklaring bevestigde Haas dat de behandeling de brandwonden van Grosjean aan zijn handen goed gaat, maar hij moet nog een nacht doorbrengen in het ziekenhuis voordat hij mogelijk vandaag wordt ontslagen.

Steiner verduidelijkte echter: "Romain heeft zelfs geen blauwe plekken of pijn. Het klopt tevens dat hij niet weet hoe zijn handen eruit zien, want die zitten nog ingepakt en heeft hij nog niet kunnen bekijken."

Laatste F1-race

Volgens de Franse journalist Julien Febreau, die voor Canal Plus werkt, wil Grosjean in Abu Dhabi weer racen: "Romain heeft een grote wens om over anderhalve week in Abu Dhabi te racen. Dat zal zijn laatste race in de F1 worden en daarom wil hij er alles aan doen om dat te laten gebeuren."