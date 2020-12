Kvyat: "Ik was erg boos op Grosjean omdat hij naar rechts slingerde"

Daniil Kvyat heeft toegegeven dat hij aanvankelijk erg boos was op Romain Grosjean voor de gruwelijke crash in Bahrein waaruit de Haas-coureur op wonderbaarlijke wijze ontsnapte. Het was de AlphaTauri van Kvyat waarmee Grosjeans auto contact maakte voordat hij met hoge snelheid door de vangrails schoot, in tweeën splitste en een explosie en vlammen als gevolg te zien waren.

Wonderbaarlijk genoeg wist de Fransman zichzelf in minder dan 20 seconden uit de vuurbal te bevrijden en toen het medische team van de FIA ​​arriveerde, klauterde hij over de vangrails naar veiligheid met slechts lichte verwondingen.

Kvyat had Grosjean van links naar rechts voor zich zien uitwijken toen de achterkant van het middenveld zich in elkaar drukte bij het uitkomen van bocht drie op het circuit van Sakhir, en zijn eerste reactie was zich af te vragen wat zijn collega aan het doen was.

Bang voor zijn leven

De Rus vertelde tegen de onder andere GPToday.net: "Eerst was ik erg boos op hem omdat hij zo naar rechts kwam geslingerd, dat hoor je niet te doen. Maar vlak erna was ik meteen heel erg bang voor zijn leven, want ik zag de vlammen en ik hoopte gewoon dat hij in orde was. Dat is het enige waar ik aan dacht."

"Het was natuurlijk niet leuk om te zien, dat moet ik toegeven."

Kvyat voegde toe over Sky F1: "Ik vond het niet leuk wat ik in mijn spiegels zag en ik ben blij dat hij in orde is. Dit herinnert je er echt aan dat wat we doen gevaarlijk is."