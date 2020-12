Circuit Barcelona wijzigt bocht 10 naar oude configuratie

Het circuit in Barcelona gaat haar oude lay-out weer herstellen. In de jaren 90 en 2000 reden de F1-wagens in bocht 10 op een ander gedeelte van het circuit als nu het geval is. Bernie Ecclestone wilde destijds veranderingen aan het circuit om de race spannender te maken.

Nu blijkt dat het circuit toch weer terug gaat naar de vorige configuratie, zo meldt de Spaanse journalist Albert Fabrega. De FIA en de FIM (motorsport) zullen in de eerste week van februari de bocht inspecteren en als hun goedkeuring wordt gegeven zal er vanaf dat moment weer geracet worden op de oude manier.

Bocht 10 is in de F1 vooral bekend door het duel in 2000 tussen de gebroeders Michael en Ralf Schumacher. De Ferrari-coureur lag voorop en broer Ralf jaagde op hem, met achter zich Barrichello. Het oude verhaaltje 'twee vechten om een been en de derde gaat ermee heen' was hier op van toepassing. Toen de Schumachers in gevecht waren in bocht 10, passeerde vanuit het niets Rubens Barrichello.