Wolff waarschuwt voor 'olie- en brandstofoorlog' omtrent nieuwe generatie krachtbronnen

Om nieuwe merken aan te trekken voor de toekomst, wil de Formule 1 in de toekomst switchen naar duurzamere en goedkopere krachtbronnen. Toto Wollf - teambaas van Mercedes - waarschuwt, echter, dat dit een olie- en brandstofoorlog kan veroorzaken.

De nieuwe regels omtrent de toekomstige krachtbronnen zijn nog ter discussie, maar de twee hoofddoelen voor deze krachtbronnen zijn een vermindering in kosten en duurzaamheid. Synthetische brandstoffen worden al in dezelfde adem genoemd als de huidige hybride-motoren, en lijken in de toekomst een grotere rol te gaan spelen. Toto Wolff waarschuwt echter voor het feit dat deze brandstoffen niet de grootste prestatie-onderscheider moeten gaan worden.

"Het is vrij duidelijk dat de huidige batterijen al een stuk efficiënter worden, en dat het terugwinnen van energie al goed gebeurt", aldus Wolff. "Ik denk dat alternatieve brandstoffen, of deze nou synthetisch of natuurlijk zijn, erg interessant kunnen zijn. Maar we moeten met alle respectievelijke partners van de teams kijken wat hier in mogelijk is, want we willen natuurlijk geen olie- en brandstofoorlog", zo vertelt Wolff. "We moeten de juiste compromis daar in zien te vinden."

Wolff bevestigde ook zijn standpunt dat zijn team voor is voor een bevriezing van de motoren vanaf 2022, alsmede het naar voren halen van de toekomstige krachtbronnen van 2026 naar 2025. "Ik denk dat het belangrijk is dat de Formule 1 rijdt met een krachtbron gelijk aan waar de wereld heen gaat - meer elektrische aandrijving. We moeten hierin een business case zien te bereiken dat er een kosteneffectief plaatje ontstaat en op duurzame wijze geïmplementeerd kan worden, ook wat betreft de financiële kant van het verhaal", zo concludeert Wolff.