Max Verstappen over eenzaam seizoen: "Dan liever op deze manier"

Max Verstappen finishte op Turkije na elke race op het podium. Dat is als hij wist te finishen. De reden dat dit motief plaatsvindt is omdat er voor de Nederlander van achter geen consequente dreiging is. De Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn simpelweg te snel om ze bij te houden, maar van achter is niemand snel genoeg om de Nederlander bij te houden.

Verstappen staat momenteel derde in het klassement. Technisch gezien zou Sergio Perez hem nog kunnen inhalen; wanneer de Mexicaan alle resterende races weet te winnen en Max Verstappen niet meer dan vijf punten weet te scoren dan moet hij de plek aan hem afstaan. Echter, het ziet er niet naar uit dat dit scenario zich voor gaat doen.

Roem

Volgens Scott Mitchell, editor van The Race is er zeker geen schaamte om alleen Mercedes boven je te hebben en verdient Verstappen meer roem dan zijn statistiek doen laten zien. "Er is zeker geen schaamte in alleen Mercedes boven je te hebben staan, en Verstappen is met afstand de enige geweest dit jaar die in staat was om ze het leven zuur te maken", aldus Mitchell. "Hij verdient dan ook echt meer roem dan zijn statistieken laten zien."

Verstappen zelf heeft na de lastige race in Turkije laten weten dat het hele seizoen al lijkt alsof hij een derde wiel is. De Mercedes coureurs behalen namelijk pole positions en regelmatige overwinningen, terwijl het de Nederlander was die voornamelijk op de derde plek wist te staan, zowel in kwalificatie als na de race. "Het is niet echt leuk", zei Verstappen. "Het is net alsof twee mensen van een lekkere maaltijd aan het genieten zijn, en ik er maar naast zit als een soort derde wiel. Dan heb ik liever die lekkere maaltijd voor mezelf", zo concludeert de Nederlander zijn metafoor.