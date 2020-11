Marko reageert op online enquete met Vettel als winnaar

De totale dominantie van Mercedes sinds 2014 verklaart waarom veel Formule 1-fans Lewis Hamilton niet beschouwen als de beste coureur van zijn generatie. Dat is de mening van dr. Helmut Marko van Red Bull, toen hem werd gevraagd naar de verrassende resultaten van een online enquête waaruit bleek dat fans geloven dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel de beste van zijn generatie is.

Maar liefst 53 procent stemde op de Duitser, vergeleken met 31 procent op de nieuwe zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De andere stemmen gingen naar Fernando Alonso en Kimi Raikkonen.

Toen hem werd gevraagd naar de resultaten, zei Marko tegen Auto Bild: "Het lijdt geen twijfel dat Lewis Hamilton briljant rijdt. Het kan zijn omdat in het hybride tijdperk de motorprestaties van Mercedes veel beter waren dan die van de concurrentie, daar heeft Hamilton veel voordeel bij."

"Van 2014 tot 2016 was Mercedes ook eerste en tweede in het wereldkampioenschap, net als in 2019 en waarschijnlijk ook dit jaar."

Marko vergelijkt de situatie met die van Mark Webber, de tweede coureur van Red Bull toen Sebastian Vettel vier keer kampioen werd bij het Oostenrijkse team: "Mark Webber kwam nooit boven de derde plaats toen Vettel in 2010 tot 2013 kampioen werd. En Sebastian slaagde erin om in 2017 en 2018 twee keer vice-kampioen te worden met Ferrari, was in staat om Bottas te verslaan in een Mercedes, wat echt voor zijn klasse spreekt."