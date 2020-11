Albon tankt vertrouwen na sterk optreden in Turkije

Alexander Albon zegt dat hij zich na de Turkse Grand Prix meer zelfverzekerd voelt achter het stuur van zijn Red Bull. Dat komt mede door de wijzigingen die het Oostenrijkse team heeft aangebracht aan de wagen van de Thaise Brit.

Voor 2021 is zijn plaats bij Red Bull echter nog langs niet zeker. In het kampioenschap staat hij 100 punten achter op teamgenoot Max Verstappen. Albon krijgt echter de kans tot aan de laatste Grand Prix in Abu Dhabi om zijn waarde voor het team te bewijzen en zich te verzekeren van een stoeltje voor volgend seizoen bij Red Bull Racing.

Teambaas Christian Horner zei dat Albon tijdens het Portugese Grand Prix-weekend zijn niveau omhoog moest krikken tijdens die race maar ook in Imola. Albon kende wisselend succes maar wist geen punten te scoren. De afgelopen dagen lijken de kansen van Albon om zijn stoel te behouden echter te zijn verbeterd.

Sterk weekend

Red Bull beschreef de prestaties van Albon in de Turkse Grand Prix als één van zijn sterkste weekenden in de Formule 1. Hij evenaarde de beste kwalificatiepositie van zijn carrière met een vierde plaats en finishte als zevende achter Verstappen, hoewel beide coureurs tijdens de race waren gespind.

Albon vond echter dat hij een sterk weekend had en zei dat hij aangemoedigd werd door de verbeteringen in de balans van zijn auto. De 24-jarige coureur: "Het was een goed weekend voor mij. We hebben een aantal dingen met mijn auto geprobeerd waarvan we denken dat ze hem voorspelbaarder hebben gemaakt. Als team waren we ook erg sterk en gezien hoe goed we het weekend begonnen zijn, is het frustrerend om met zo weinig punten weg te komen."

"Maar er zijn veel positieve punten uit Turkije te halen. Ik ben er zeker van dat we op de goede weg zijn. Aan mijn kant is het beter geworden en ik was blij met de auto op de simulator, dus ik kijk er nu naar uit om naar Bahrein te gaan en te zien hoe de wagen daar presteert."