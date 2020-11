Massa: "Niet de schuld van Vettel dat Ferrari niet vooruit te branden is"

Voormalig Ferrari-coureur Felipe Massa begrijpt de beslissing van het Italiaanse team om na dit seizoen afscheid te nemen van Sebastian Vettel. Het team uit Maranello besloot nog voor het seizoen 2020 was begonnen om de Duitser te vervangen door Carlos Sainz. Vanaf 2021 zullen Leclerc en Sainz het duo vormen bij Ferrari dat moet strijden om de overwinningen en titels.

Massa vertelde de Spaanse AS-krant dat het niet de schuld van Vettel is dat de Ferrari SF1000 dit jaar niet vooruit te branden is: "De auto is het belangrijkste. Zonder een competitieve auto kun je niet winnen en dat gaat niet om de coureurs."

"Aan de andere kant denk ik dat het moment van Sebastian voorbij is. Hij doet niet het werk dat je verwacht van een viervoudig wereldkampioen en ik denk dat het team gelijk heeft om iets te veranderen. Sebastian zit niet in het lekkerste moment van zijn carrière."

"Hij denkt dat hij niet goed wordt behandeld en voor het team is het niet goed om in deze situatie een coureur te hebben zonder competitief te zijn. Ik denk dat zijn vertrek voor beiden de beste oplossing was."