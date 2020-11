Briatore over terugkeer Alonso: "Ik ben daar deels verantwoordelijk voor"

Fernando Alonso zal volgend jaar rijden voor het team Alpine F1 - welke momenteel nog Renault heet. De Spanjaard zal daar voor de derde keer in zijn carrière rijden. De eerste keer was toen hij met Renault twee wereldtitels wist binnen te slepen, de tweede keer was direct nadat hij er niet in slaagde om de titel te winnen met McLaren in 2007, en de derde keer zal aan het begin van het 2021-seizoen zijn.

Flavio Briatore - flamboyante Italiaan en voormalig Renault-teambaas - meent dat hij er deels voor gezorgd heeft dat Alonso kon terugkeren in de Formule 1. Flavio Briatore was de teambaas van Renault tijdens Alonso zijn succesvolle periode bij het team toen hij twee wereldtitels won, maar ook later nog tijdens de beruchte 2008 Singapore Grand Prix, waar hij schijnbaar Nelson Piquet Jr. bewust instrueerde om te crashen zodat Alonso de race kon winnen. Echter, hij meent deels verantwoordelijk te zijn voor Alonso zijn terugkeer: "We werken samen, ja", zo klinkt Briatore. "We hebben samen gewerkt aan zijn terugkeer in de Formule 1. Fernando is als familie voor mij en we hebben heel veel succes samen meegemaakt. Ik ben blij dat hij terug is in de Formule 1 want hij is erg snel en ontzettend gemotiveerd", aldus Briatore.

Een tijd geleden werd Flavio opgenomen in het ziekenhuis voor het hebben van het Covid-19 virus. "Dat is inderdaad waar, en daar werd veel over gepraat in de pers. Als je sommige koppen las leek het net of ik aan het doodgaan was", zo klinkt Briatore. "Maar dat ben ik niet, ik ben simpelweg fenomenaal", aldus de Italiaan.