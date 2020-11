Sebastian Vettel krijgt complimenten van teambaas Binotto

Sebastian Vettel reed een ongelofelijk goede race in Turkije in zeer lastige omstandigheden. De coureur met nummer vijf op zijn auto, finishte op de derde plek. Binotto, die besloot de race niet bij te wonen om zich te concentreren op de ontwikkeling van de auto en motor voor 2021, feliciteerde de Duitser achteraf, terwijl hij suggereerde dat hij eindelijk wat vertrouwen in zijn auto had gevonden.

Betere prestaties Vettel

Na de race zei hij: "Ik ben erg blij voor Sebastian. Ik denk dat een podium voor hem erg belangrijk is. Het is een moeilijk seizoen voor hem geweest. Ik denk dat hij, in ieder geval nu aan het einde van het seizoen, comfortabel is geworden met de auto. Hij presteert ook beter."

De teambaas van de Scuderia vervolgt. "Hij had een erg goede start, was erg consistent en had een goed tempo. Hij beheerde de banden en behield zijn positie. Over het algemeen deed hij het goed, zelfs in de laatste ronde, omdat hij van de gelegenheid gebruik maakte waardoor hij het podium op kon. Het is geweldig voor hem. Hij is als derde geëindigd, heel dicht achter Perez. Maar geweldig, ik ben blij voor hem. Nog drie races, en hopelijk doen we het ook in de volgende."

Afwezigheid Binotto

Vettel grapte naar Binotto, die wel vaker afwezig mag zijn volgens de Duitser. "Ik denk dat we dit jaar waarschijnlijk de meeste punten voor ons hebben gescoord en Mattia was er niet! Ja, als we de volgende race niet zoveel punten scoren, proberen we opnieuw om hem thuis te laten", grapte hij. "Nee, ik denk niet dat het daarmee verband houdt. Ik geloof niet in dit soort dingen."