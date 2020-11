Mercedes-topman: "Lewis Hamilton is bijna perfect"

Lewis Hamilton won afgelopen weekend de Turkse Grand Prix en verzekerde zich daarmee van zijn zevende wereldtitel in de F1. De Brit evenaart hiermee het record van Michael Schumacher, waarvan destijds werd gedacht dat het niet snel geëvenaard of verbroken zou worden.

Het is de Mercedes-coureur gelukt alleen heeft hij nog één ander belangrijk doel voor het einde van dit jaar; een nieuw contract bij de Duitse fabrikant. Al langere tijd zijn er geruchten over zijn toekomst, net als over zijn activisme voor diverse bewegingen. Mercedes-topman Ole Kallenius reageerde door te zeggen dat Mercedes en Daimler als team en bedrijf achter hem staan.

De CEO van Daimler zei hierover: "Zelfs als je denkt dat hij bijna perfect is, wordt hij nog steeds beter, en naast de baan is hij een gepassioneerd voorstander van diversiteit en inclusiviteit geworden."

Winnen zonder Wolff

Tot slot zei Wolff dat zelfs als hij op een gegeven moment aftreedt als teambaas, Mercedes en Hamilton kunnen blijven winnen. "Ik denk dat we elkaar in dat opzicht beïnvloeden", zei hij toen hem werd gevraagd of de beslissingen van Hamilton en Wolff over de toekomst met elkaar in verband staan.

"Ons team heeft een krachtige structuur. Zelfs als ik vertrek, zullen ze nog steeds winnen. Het is mijn plicht om ervoor te zorgen dat het team in de toekomst blijft winnen met de basis voor een verandering die vooraf is gelegd. Maar het moment daarvoor is nog niet gekomen."