Sainz: "Zijn maar weinig coureurs die Hamilton kunnen verslaan"

De meeste coureurs op de grid zouden Lewis Hamilton niet kunnen verslaan ook al hebben ze gelijkwaardig materiaal. Dat zegt McLaren-coureur Carlos Sainz, die reageert op Max Verstappen. De Nederlander zei vorige week dat 90 procent van de coureurs in de Formule 1 ook zouden winnen in een Mercedes.

De voormalig teamgenoten bij Toro Rosso zijn het grotendeels met elkaar eens. Sainz zei: "Ik ben het met Max eens dat 90 procent van de grid races zou winnen met een Mercedes. Wat ik wil zeggen is dat als je 90 procent van de grid in Mercedes-auto's zet tegen Hamilton, ik je kan verzekeren dat maar weinigen hem in een raceseizoen met 20 races per jaar zouden verslaan."

"Hamilton zit in de beste auto, maar hij is ook al langere tijd één van de beste coureurs."

Nog geen nieuw contract

Er blijft echter geen garantie dat Hamilton, 35, volgend jaar zelfs in de Formule 1 zal blijven, aangezien hij nog steeds een nieuw Mercedes-contract voor 2020 moet ondertekenen. "Ik heb nog steeds niet alle antwoorden op mijn vragen", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Maar ik ben dol op racen, ik hou van de uitdaging en ik denk niet dat dat snel zal veranderen."