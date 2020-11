Binotto blijft thuis ondanks succes in Turkije

Mattia Binotto zegt dat hij blij is dat zijn experiment om afgelopen weekend thuis te blijven op het hoofdkantoor van Ferrari in Maranello, een succes is geweest. De Ferrari-teambaas reisde niet af naar Turkije om leiding en structuur te geven voor de plannen van 2021. Voor het eerst sinds hij teambaas werd, reisde de Italiaan in het weekend niet naar een circuit.

Uiteindelijk bleek Istanboel het eerste podium voor Sebastian Vettel van het seizoen te zijn, terwijl Charles Leclerc die plek verloor door een persoonlijke fout in de laatste ronde.

Vettel kon wel lachen om het feit dat Binotto thuis bleef en zei tegen de pers: "Misschien kunnen ze Mattia vaker thuis laten? Ik maak natuurlijk een grapje."

Binotto had zijn geplande afwezigheid in Turkije uitgelegd op basis van het feit dat Ferrari nu volledig gefocust is op 2021. Vanuit Maranello stond hij Sky Italië te woord: "Over het algemeen zagen we een competitieve Ferrari op vrijdag, zaterdagochtend en zondag. Dat is het belangrijkste van dit weekend."

"In de afgelopen races is de auto competitiever gebleken dan aan het begin van het seizoen, wat bewijst dat we de goede ontwikkelingsrichting hebben ingeslagen. We concentreren ons op 2021, maar dit zijn bemoedigende signalen."

"Dus als je vraagt ​​of het me spijt dat ik niet op het circuit ben, nee", drong Binotto aan. "Ik moet vooral op moeilijke momenten aanwezig zijn, dus ik besloot niet naar Turkije te gaan omdat de auto al aan het verbeteren was met een paar races te gaan. Deze resultaten zijn welkom, dus ga ik nu ook niet naar Bahrein."

Vettel verwierp ondertussen elke suggestie dat zijn vermaarde bijgelovige karakter zou kunnen betekenen dat hij wil dat Binotto alleen om die reden wegblijft. "Ik geloof helemaal niet in dat soort dingen", zei de viervoudig wereldkampioen. "We hebben zoveel mensen die zoveel verschillende dingen in een weekend doen, en daar is uiteindelijk het plaatje van een heel weekend van gemaakt."