Lewis Hamilton over zevende wereldtitel: "Geef nooit op en droom het onmogelijke"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft de race in Turkije op het Intercity Istanbulpark Circuit gewonnen. De coureur met nummer 44 is hiermee ook wereldkampioen geworden, omdat zijn teamgenoot Vlatteri Bottas achter hem finishte.

De start van de coureur met nummer 44 was goed, hij kon zich meteen mengen met de top van het veld. Hij had het na zijn super start moeilijk. De Brit zakte een beetje weg, maar na zijn stop naar de inters pakte hij de snelheid op. Hij was de eerste coureur die de beste tijd neerzette op de inters en reed goede rondes. Hij sloop stilletjes aan naar voren en racete een groot deel van de race aan de leiding.

"Ik heb hier echt geen woorden voor", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Uiteraard wil ik eerst iedereen bedanken, iedereen hier en in de fabriek - inclusief al onze partners die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt. Ook wil ik mijn fans en vrienden en familie bedanken, bedankt dat jullie er altijd voor mij zijn", aldus Hamilton. "Toen ik begon met Formule 1 kijken heb ik hier altijd al van gedroomd."

De coureur reed een goede race met weinig fouten. Hij is super trots op zichzelf en wil aan iedereen laten zien dat alles mogelijk is. "Het is zo belangrijk voor kinderen om dit te zien”, zo zegt hij na afloop.

“Luister niet naar iemand die je vertelt dat je iets niet kunt bereiken. Droom het onmogelijke. Spreek het uit. Je moet ervoor werken, het najagen en nooit opgeven!”

Ook wil hij het team bedanken voor zijn zevende wereldtitel in de Formule 1.