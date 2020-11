Hamilton wint knotsgekke GP Turkije en verzegelt zevende wereldtitel in stijl

Een race vol strategie, spins en onverwachte resultaten. Deze race had een beetje van alles. Waar het in het begin leek dat de twee Racing Points gemakkelijk met een 1-2 naar de horizon zouden rijden, was het voornamelijk pole-sitter Lance Stroll die zijn tempo op een gegeven moment heeft weggegooid. Toch was het uiteindelijk Lewis Hamilton die vooraan wist te komen, iets wat zijn team toegaf wat vandaag niet mogelijk was. Hiermee bevestigt hij zijn zevende wereldtitel in stijl. Lees hieronder hoe de race in grote lijnen verliep.

Lights out! Vreselijke start van Max!

De lampen gaan uit en Verstappen heeft een enorm slechte start! De Nederlander komt totaal niet van zijn plek. Stroll rijdt makkelijk weg en trekt meteen een gat Lewis Hamilton maakt een fout en schiet van de baan, waarna Vettel hem snel inhaalt en Max daarna ook. Ook Alexander Albon verschalkt de Brit vlug.

Verstappen vast achter Vettel

De Nederlander probeert een hoop, maar het lijkt er op dat Max veel moeite heeft om voorbij te komen aan Vettel. Ook op de rechte stukken loopt de Nederlander niet écht naar de Ferrari toe.

Bandenkeuze is cruciaal

Rond ronde 11 duiken veel coureurs naar binnen voor de intermediate-band, maar Verstappen blijkt op de full wets nog steeds erg snel te zijn, en zet twee keer op rij de snelste race-ronde. Echter, gedwongen door de andere tijden wordt Verstappen alsnog gevraagd om naar binnen te komen voor intermediates. Wat voor tijden kan de Nederlander neerzetten op de intermediate-band, die hij toegaf gister totaal niet fijn te vinden?

Verstappen spint!

De Nederlander zat erg dicht achter Sergio Perez, en wanneer Perez een foutje maakte dacht hij hem te kunnen pakken. Echter, hij raakte van de baan op het rechte stuk en spinde 540 graden. Dit zorgde ervoor dat de Nederlander vlakke plekken op zijn banden kreeg, en opnieuw naar binnen moest voor nieuwe intermediates.

Verstappen weer vast, dit keer achter Sainz

Na zijn pitstop vanwege de spin kwam de Nederlander terug op plek 8, achter Carlos Sainz. Waar de Nederlander eerst erg snel naar de Spanjaard toe reed, zit hij nu op ongeveer 1-2 seconden achter hem vast. Ook lijken zijn banden niet helemaal meer goed te zijn; Max heeft erg veel van zijn banden gevraagd en lijkt nu langzaam te zijn.

Raceleider duikt de pits in

Tijdens ronde 37 duikt raceleider Lance Stroll de pits in, voor een nieuw setje intermediates. Dit zorgt ervoor dat Lance Stroll achter Max Verstappen terecht komt. Op dat zelfde moment vliegt Hamilton aan Perez voorbij, gebruik makend van DRS. De Brit staat momenteel eerste, maar moet misschien nog wel een stop maken.

Verstappen opnieuw de pits in

In ronde 43 werd Max ingehaald door een bloedsnelle Leclerc. De Nederlander had geen grip meer in zijn banden en dook kort daarna de pits in. Een nieuw setje intermediate-banden werden onder zijn auto geschroefd.

Hamilton dominant op stille wijze

Het team van Mercedes zelf gaf toe dat dit er vandaag niet in zat, maar toch is het Lewis Hamilton die als eerste de finishvlag passeerde. De Brit heeft foutloos gereden, en verzegelt zijn zevende wereldtitel in stijl.