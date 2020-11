Max Verstappen net voor de race: "We moeten alert zijn"

De Grand Prix van Turkije staat op het punt van beginnen. Het gaat een spannende race worden, want de kwalificatie van gisteren werd overdonderd door regen. Max Verstappen reed geweldig, maar de Nederlander zag de eerste plaats uit zijn handen glippen door een superronde van Lance Stroll.

De Red Bull Racing-coureur moet gaan kiezen of hij op regenbanden of op de droogweerbanden start. Het zal lastig worden, er schijnt wat zon op de baan, maar de baan is nat. De coureur heeft op racepace een betere auto als de Racing Point-coureur, die naast hen start. Verstappen blikt voorafgaand aan de race terug op de kwalificatie van gisteren. "Het valt natuurlijk tegen (P2), maar je kunt het nu niet veranderen. We hadden gewoon niet de temperaturen in de banden."

Over de start zei de coureur dit: "We moeten gewoon alert zijn en veel communiceren. Er kan wat regen vallen en het circuit is glad als het nat is. Hij overwoog nu om op slicks te gaan (Leclerc red.) Had hij vanmorgen wat gin-tonics? Laten we afwachten voordat de race begint, we zullen een besluit nemen seconden voordat de banden op de auto moeten. Het zal niet gemakkelijk zijn om de juiste calls te plegen."