De derde vrije training op het circuit in Istanbul ging van start met een natte baan. Er was wat lichte regen, maar naarmate de sessie vorderde ging het harder regenen. De coureurs hadden het er lastig met de regen, daar bovenop komt ook nog dat het circuit een nieuwe laag asfalt heeft. De olie komt hierdoor naar boven drijven, zo is het circuit extra glad. Zie hieronder verschillende momenten uit VT3, waar Max Verstappen nog steeds bovenaan staat.

Spin Leclerc